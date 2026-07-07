ଭାରତଠାରୁ 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' ଏବଂ 'ଅସ୍ତ୍ର' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାକର୍ତ୍ତା ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମହଲରୁ ବିଶେଷ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' - ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର - ଏବଂ ଆଧୁନିକ 'ଅସ୍ତ୍ର' ଏୟାର୍ ଟୁ ଏୟାର୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବ। ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ $୬୩୦ ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ ୫,୨୦୦ କୋଟି) ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଶାଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାରେ ତୃତୀୟ ଦେଶ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, UAE ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିକୁ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମୟରେ ଆସିଛି । ଯାହା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତ EVM ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟତା କରିବ ଏହା ସହିତ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ନିର୍ମାଣରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏହା ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ଦୁଇ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇସ୍ପାତ, ନିକେଲ ଏବଂ ବିରଳ-ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ନିବେଶ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ସାବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ବିକଶିତ କରିବେ। ମାଲାକା ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ବନ୍ଦର ଭାରତର ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାକୁ ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସହିତ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ, 'ଅସ୍ତ୍ର' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପରିସର ବାହାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରୁଷ-ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖୋଇ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ସହଜରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଚାରି ଦିନିଆ ଗତିରୋଧ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ହାସଲ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାକର୍ତ୍ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ସୁବିୟାଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ମୋଦୀଙ୍କ ବିମାନକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାୟୁସେନାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ସୁବିୟାଣ୍ଟୋଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିଛି । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ $୨୮.୧୫ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ASEAN ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର କରିଛି।