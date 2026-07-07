Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭାରତଠାରୁ 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' ଏବଂ 'ଅସ୍ତ୍ର' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ !

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' ଏବଂ 'ଅସ୍ତ୍ର' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୫,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 07, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:48 PM IST
ଭାରତଠାରୁ 'ବ୍ରହ୍ମୋସ' ଏବଂ 'ଅସ୍ତ୍ର' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ!
Odisha news1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago