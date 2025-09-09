Nepal Protest: ନେପାଳରେ ଫସି ଥିଲେ ଏହି ନମ୍ୱରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ... ଭାରତ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଡଭାଇଜରୀ

Nepal Protest: ନେପାଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜର ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଏବଂ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିଟାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି।
Indian Government Advisory: ନେପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ଓଲି ସରକାର ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଡଭାଇଜରୀ
ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଡଭାଇଜରୀ
ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେପାଳ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ, ରାସ୍ତାରେ ନଯିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେପାଳ ସରକାର ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ +977-9808602881 ଏବଂ +977-9810326134 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି ଭାରତର ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ
