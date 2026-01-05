India travel advisory Iran: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେହେରାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ସରକାର ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ

Advertisement
India travel advisory Iran: ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Jan 05, 2026, 09:10 PM IST

India travel advisory Iran: ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିଲେ  ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବେକାରୀକୁ ନେଇ ଇରାନରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି।

ଆଡଭାଇଜରୀ ଅନୁଯାୟୀ, "ନାଗରୀକମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।" ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରୀରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ପିଆଇଓମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଖବର ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ।"

ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଇରାନରେ (HRAI), ଏକ ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ୯୯୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜେନ-ଜେଡଙ୍କ କ୍ରୋଧ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନେଇ ଗତ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜେନ-ଜେଡ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି।

ଇରାନର ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ତେହେରାନରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର (185 ମାଇଲ) ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଲୋରେସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ଆଜନା ସହରରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ "ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନିପାତ କରନ୍ତୁ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ରାସ୍ତାରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଉଥିବା ନଜର ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ତେହେରାନରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଚାହରମହଲ ଏବଂ ବଖତିଆରି ପ୍ରଦେଶର ଲୋର୍ଡେଗାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସହରର ସରକାରୀ କୋଠା ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମସଜିଦ, ସହିଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଟାଉନ ହଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଠା ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ।

