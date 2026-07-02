Japan Pm Sanae Takaichi: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବେ ଯୋଗ

Japan Pm Sanae Takaichi: ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବୁଧବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ୧୬ ତମ ଭାରତ -ଜାପାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ-ଜାପାନ୍ ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବୈଶିକ ସହଭାଗିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।
ବୈଠକରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ଦୃଢ ଯୋଗାଣ ସୃଙ୍ଖଳ, ସେମିକଣ୍ଟକର୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ ବଢାଇବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯିବ। ତାକାଇଚି ଭାରତ-ଜାପାନ୍ ବିଜନେସ୍ ଫୋରମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ସେଥିରେ ଜାପାନ୍ ର ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହି ଫୋରମ୍ ରେ ୨ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗିତାକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ।