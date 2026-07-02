Add Zee Business As A Preferred Source
App

Japan Pm Sanae Takaichi: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବେ ଯୋଗ

Japan Pm Sanae Takaichi: ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବୁଧବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ୧୬ ତମ ଭାରତ -ଜାପାନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:09 AM IST
Japan Pm Sanae Takaichi: ଭାରତରେ ଜାପାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବେ ଯୋଗ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ‘ଦ ମିଲେଟ୍ ଡାଏରୀ’, ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟିଜର
The Millet DiaryJul 01
2
Ayodhya Ram templeJul 01
3
Mahua MoitraJul 01
4
Top 10 newsJul 01
5
Zee EntertainmentJul 01