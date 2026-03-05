Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3130990
Zee OdishaOdisha National-InternationalInternational Market: ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାରତ, ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଦେଶର ଲୋଡିଲା ସହଯୋଗ

International Market: ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାରତ, ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଦେଶର ଲୋଡିଲା ସହଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ କାନାଡା ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ୧୯୫ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:33 PM IST

Trending Photos

International Market: ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାରତ, ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଦେଶର ଲୋଡିଲା ସହଯୋଗ

International Market:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ କାନାଡା ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ୧୯୫ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର (mmscmd) ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ କରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କାତାର 60 ନିୟୁତ mmscmd ଯୋଗାଇଥାଏ।

ଭାରତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ LPG କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA) ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ (OPEC) ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଜାହାଜ ପାଇଁ ବୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦେଶଟି ସମ୍ପ୍ରତି UAE ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଏହାର ଶକ୍ତି ବାସ୍କେଟକୁ ବିବିଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଶକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ମନେ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱରେ ଏଲପିଜି କିମ୍ବା ଏଲଏନଜି ସହିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଆଠ ସପ୍ତାହର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଣନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ହୁଏ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତିର ମୁକାବିଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୀମିତ କରେ।

ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ବିକାଶ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ସ୍ତର ଏବଂ ବିବିଧ ସୋର୍ସିଂ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପକ୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 25 ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ଦେଶ ପ୍ରାୟ 25 ଦିନର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ସପ୍ତାହର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ମୋଟ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ କଭର ଅଛି, ଯାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ଭାରତର କେବଳ 40 ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ ଏବଂ ବାକି ଅଶୋଧିତ ତୈଳର 60 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆସେ। ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିଛି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଏଲଏନଜି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

International Market
ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାରତ, ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଦେଶର ଲୋଡିଲା ସହଯୋଗ
iran
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ
YouTuber death
Youtuber Death: ଆଉ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ନେଲେ ଜୀବନ, ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ...
Azerbaijan to warn Iran
Azerbaijan to warn Iran: ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନକୁ ଚେତାଇଲା ଆଜରବୈଜାନ, କହିଲା...
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...