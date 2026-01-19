Trump Invite Modi: ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋଦୀ ହେବେ ଶାନ୍ତିଦୂତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Trending Photos
Trump Invite Modi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ "ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ"ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଜାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏହି ଶାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏହି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଯଦିଓ ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତଃ ପାଇଁ ଏହି ବୋର୍ଡକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହା ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଗାଜାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏହି ବୋର୍ଡ
ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ କେବଳ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଏହି ବୋର୍ଡ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବ ଯାହା ଗାଜାର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିଧ୍ୱସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଗାଜାର ବାସସ୍ଥାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶର ଏହି ମଡେଲରେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କରାଯିବ।
ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗୀଦାରି
ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱରେ ଦବଦବା ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ୪ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ଯୋଜନାର ଚାର୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଏହି ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଣ୍ଠିରେ 1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ତିନି ବର୍ଷର ସଦସ୍ୟତା ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏହି ବୋର୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆମେରିକା ଗାଜା ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ବୈଶ୍ୱିକ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ଦବଦବା
ଭାରତକୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉଦୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିରତାରେ ଭାରତର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେବଳ ଭୂରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ କିପରି ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି।