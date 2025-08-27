Commonwealth Games 2030: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୩୦ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେବ ଭାରତ
Commonwealth Games 2030: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୩୦ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେବ ଭାରତ

Commonwealth Games 2030: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୩୦ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର ବିଡ୍ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ସହଯୋଗ ରାଜିନାମା ଏବଂ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲା କ୍ୟାବିନେଟ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:00 PM IST

Trending Photos

Commonwealth Games 2030
Commonwealth Games 2030

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା (ସିଡବ୍ଲୁଜି) ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିବ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆୟୋଜକ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା (ଏଚସିଏ) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଭାରତର ବିଡ୍ ବା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।

ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ୭୨ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବେ । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ  ଖେଳ ସଂସ୍କୃତି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରଡ଼ା ଆୟୋଜନ ଲାଗି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସହର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ୨୦୩୦ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରି ଏହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି।

କ୍ରୀଡା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, କ୍ରୀଡା ବିଜ୍ଞାନ, ଇଭେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଓ ପରିଚାଳନା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ପରିବହନ ସଂଯୋଜକ, ପ୍ରସାରଣ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆଇଟି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଏକତାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଏକ ସହଭାଗୀ ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କ୍ରୀଡାକୁ ଏକ କ୍ୟାରିଅର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡାରେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।

