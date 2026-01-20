Trump Peace Plan: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଖାରଜ କରିପାରେ ଭାରତ

Trending Photos
Trump Peace Plan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ "ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ"ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ରାଜନୈତିକ, କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଡିତ, ତେଣୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛି। ତଥାପି, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ଏବଂ ଯୋଗଦେବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
କଣ ରହିଛି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ-ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବଳ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ। ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ବହୁପାକ୍ଷିକ ମଞ୍ଚର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
ବୈଠକକୁ ନେଇ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା
ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୋର୍ଡର ପରିସର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗାଜା ବାହାରକୁ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଫୋରମ୍ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆଣିପାରେ। ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୨୦୨୫ ମଇ ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦାବିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଦୁଇ ଦେଶର ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ, କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ।
ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିଶ୍ଚିତକରଣ
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ରୁଷ, ବେଲାରୁଷ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୋର୍ଡ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡିତ।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଗଠନର ଘୋଷଣା
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଗଠନର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବ୍ଲେୟାର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ, ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।