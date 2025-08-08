Ajit Doval India Russia: ହସହସ ମୁହଁରେ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପୁଟିନ

Trending Photos
Ajit Doval India Russia: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପ୍ରତି ବହୁତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଗୁରୁବାର (୭ ଅଗଷ୍ଟ) ଦିନ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ, ପୁଟିନ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହସି ହସି ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ପୁଟିନ ଏବଂ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡୋଭାଲ ବୈଠକ ପାଇଁ କ୍ରେମଲିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଟିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ର ସହିତ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏହା ରୁଷକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତା'ର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛି।
#Russia’s President Vladimir Putin received #India’s National Security Advisor Ajit Kumar Doval at the Kremlin.#RussiaIndia#DruzhbaDosti@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/d9Kx3OwyoY
— Russia in India (@RusEmbIndia) August 7, 2025
ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଶୁଳ୍କକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦେଲା। ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଏକ କାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।