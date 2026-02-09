Venezuela Oil Deal: ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଭାରତ ଦେଲା ତେଲର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡର...କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଶସ୍ତା?

Venezuela Oil Deal: ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରିବା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସିଧାସଳଖ ଡଲାରରେ ଦେୟ ଦେବା କଷ୍ଟକର, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ।
Venezuela Oil Deal: ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ସରକାରୀ ରିଫାଇନାରୀ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (IOC) ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ (HPCL), ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଭାରତ ତେଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି କାହିଁକି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ?
ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରାଫିଗୁରା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ ୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ମଧ୍ୟରୁ, IOC ୧.୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ କିଣିଛି ଏବଂ HPCL ୫୦୦,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ କିଣିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ HPCL ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିଛି। ଏହି ତେଲ ଏପ୍ରିଲର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ବାହକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ତେଲ କିଣିନାହିଁ, ବରଂ ଟ୍ରାଫିଗୁରା ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଆମେରିକା ଭିଟୋଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିଗୁରା ଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୈଳ ବିକ୍ରୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସିଧାସଳଖ କାରବାରରେ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପରିବହନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଆଶଙ୍କା ଜଡିତ। ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରିବା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସିଧାସଳଖ ଡଲାରରେ ଦେୟ ଦେବା କଷ୍ଟକର, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ।
କେତେ ଶସ୍ତା ଏବଂ କେତେ ମହଙ୍ଗା ଜାଣନ୍ତୁ
ଭେନେଜୁଏଲାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦୁବାଇ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଆଧାରରେ କିଣାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଡଲାର ୬.୫୦ ରୁ ଡଲାର ୭ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଋଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ ସମାନ ରିହାତି ପାଉଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭିଟୋଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିଗୁରାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକାକୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ଏହି ବଡ଼ କ୍ରୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ କ୍ରୋଧିତ ନକରି ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 'ପ୍ଲାନ୍-ବି' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
