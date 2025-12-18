India-Oman FTA: ଓମାନରୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ୟୁରିଆ, ଯାହା ମୋଟ ଆମଦାନିର ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଏବଂ ଇଥିଲିନ୍ ପଲିମର, ପେଟ କୋକ୍, ଜିପସମ୍, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନି ସାମଗ୍ ମରୀ।
India-Oman FTA: ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓମାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୈସ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ୟୁସୁଫ୍ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତ ୟୁକେ, ୟୁଥୁପିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, UAE ଏବଂ ମରିସସ୍ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ FTA ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଗଲ୍ଫ ସହଯୋଗ ପରିଷଦ (GCC) ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରପ୍ତାନି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛି, ଯାହା ମେ ୨୦୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି ।
ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଓମାନରୁ କ’ଣ କିଣିଥାଏ?
୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ଡଲାର ୧୦.୫ ବିଲିୟନ ଥିଲା। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଡଲାର ୪ ବିଲିୟନ ଏବଂ ଆମଦାନି ଡଲାର ୬.୫୪ ବିଲିୟନ ଥିଲା। ଓମାନରୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ୟୁରିଆ, ଯାହା ମୋଟ ଆମଦାନିର ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଏବଂ ଇଥିଲିନ୍ ପଲିମର, ପେଟ କୋକ୍, ଜିପସମ୍, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନି ସାମଗ୍ ମରୀ।
ଭାରତ ଓମାନକୁ କ'ଣ ବିକ୍ରୟ କରେ?
ଭାରତରୁ ଓମାନକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଶସ୍ୟ, ଜାହାଜ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବଏଲର, ଚା, କଫି, ମସଲା, ପୋଷାକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କେଉଁ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଚୁକ୍ତିନାମା (CEPA) କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୀତିର ଗତିଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି, ଚୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଉପସାଗରୀୟ ବଜାରରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଡ୍ରାଗନର ଏକାଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରବ ସାଗରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ବିଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଭାରତ ଏବେ ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶ୍ରମ-ମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓମାନର ଶୂନ୍ୟ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରବେଶରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବ।
