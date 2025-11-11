ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ବଡ଼ ବୟାନ; 'ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ'

Delhi Red Fort Car Blast: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ଭାରୀ ହୃଦୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।"
Delhi Red Fort Car Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଟାନର ଥିମ୍ପୁରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟଳୟରେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଅଣାଯିବ।" ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ସିଙ୍ଗେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ୭୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ଥିମ୍ପୁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ଭାରୀ ହୃଦୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଜି, ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ସାରା ରାତି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା। ସୂଚନାର ତାର ଯୋଡା ଯାଉଥିଲା। ଆମର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।"
ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ
କହି ରଖୁଛୁ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ ନମ୍ବର 1 ବାହାରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ (FSL), ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି (NIA), ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ (NSG) ହେଉଛି ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏଜେନ୍ସି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଦଳ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।