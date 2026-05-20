Operation Oil: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 'ଅପରେସନ୍ ଅଏଲ' ଆରମ୍ଭ!କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା?

Operation Oil: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦ୍ଧୃତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆମଦାନୀ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିମ୍ବା ଏହି ବାଟ ଦେଇ କେତେ ପରିମାଣର ମାଲ ପରିବହନ କରାଯିବ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 20, 2026, 05:42 PM IST

Operation Oil: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଖରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାଧା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି କାର୍ଗୋ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା!
ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦ୍ଧୃତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆମଦାନୀ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିମ୍ବା ଏହି ବାଟ ଦେଇ କେତେ ପରିମାଣର ମାଲ ପରିବହନ କରାଯିବ।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ପରିବହନ କରେ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଇରାନ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗାଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ଭାରତ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଋଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଘରୋଇ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅର୍ଡର ପାଇବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତଥାପି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଇରାନ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର - ଉଭୟ ପୃଥକ ଭାବରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାରିପାଖରେ ସାମରିକ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି - ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

