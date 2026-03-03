Narendra Modi: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନେଲେ ଆକ୍ସନ ! ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ସହ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା?

Narendra Modi: ଦୁଇ ନେତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
Narendra Modi: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକ ଏବଂ କୁଏତର ଯୁବରାଜ ଶେଖ ସବା ଅଲ-ଖାଲିଦ ଅଲ-ହମାଦ ଅଲ-ମୁବାରକ ଅଲ-ସବାହଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି।
ଓମାନର ସୁଲତାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା: ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମେ ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସେ ଓମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
କୁଏତର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତା’ପରେ କୁଏତର ଯୁବରାଜ ଶେଖ ସବା ଅଲ-ଖାଲିଦ ଅଲ-ହମାଦ ଅଲ-ମୁବାରକ ଅଲ-ସବାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କୁଏତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭାରତର "ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ" ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଓମାନରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦୦,୦୦୦ କୁଏତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି। ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
