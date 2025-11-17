Advertisement
ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ

ଗତବର୍ଷ ହସିନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ହସିନା ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିରାପଦ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

Nov 17, 2025

ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଢାକାରେ ଛାତ୍ର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ "ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ" ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭାରତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଗତବର୍ଷ ହସିନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ହସିନା ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିରାପଦ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । 

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ,"ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ଭାରତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ" । "ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।" ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଏବଂ ମାନବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିରସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ।

ରାୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ହସିନାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଏହି ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ବୋଲି ବିଚାର କରି ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ
