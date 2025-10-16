ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କର କୌଣସି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇ ନାହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲା ଭାରତ

India Rejects Trump's Claim: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଋଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
Trending Photos
India Rejects Trump's Claim: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଋଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ୍ ସାପ୍ତାହିକ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।"
ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହାକୁ ଏକ "ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ପରେ ମସ୍କୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କି, ସେ କହିଥିଲେ, "ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ସେ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ) ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆମର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଭାରତ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ସେ ଆଜି ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଆମକୁ ଚୀନ୍ ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।"
ଭାରତର ନୀତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି MEA
ଏହି ବୟାନ ଜବାବରେ, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ନୀତି କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହାକୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆମଦାନୀ କରେ।