Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2964752
Zee OdishaOdisha National-International

ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କର କୌଣସି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇ ନାହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲା ଭାରତ

India Rejects Trump's Claim: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଋଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:03 PM IST

Trending Photos

India Rejects Trump's Claim
India Rejects Trump's Claim

India Rejects Trump's Claim: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଋଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର  ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ୍ ସାପ୍ତାହିକ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।"

ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହାକୁ ଏକ "ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ପରେ ମସ୍କୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କି, ସେ କହିଥିଲେ, "ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ସେ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ) ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆମର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଭାରତ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ସେ ଆଜି ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଆମକୁ ଚୀନ୍ ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।"

ଭାରତର ନୀତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି MEA 
ଏହି ବୟାନ ଜବାବରେ, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ନୀତି କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହାକୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆମଦାନୀ କରେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କର କୌଣସି ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇ ନାହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲା ଭାରତ
Cyber Security
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ସରକାର ଚଳାଇବେ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
Odisha news
Odisha News: କାର୍ ସହ ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ରୁ ଅଧିକ..
BJP ODISHA
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍‍: ୧୦ ଉପସଭାପତି, ୪ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ
New Speacial train
ପୁରୀପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଘୋଷଣା: ୧୮ରୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା