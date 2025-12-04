Advertisement
India-Russia Friendship: ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢୁଥିଲା ଭାରତ, ଜାତିସଂଘରେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା ଋଷ, ଏପରି ରହିଛି ବନ୍ଧୁତା!

India-Russia Friendship: ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସବୁ ସମୟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଋଷ ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲା।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:40 PM IST

India-Russia Friendship: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ନାଟୋ ସଂଗଠନ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଚାପକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଭାରତ ଋଷ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ସେହିପରି ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଋଷ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।

ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଦେଶ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉଭୟ ଅଂଶକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ନିକଟତର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ନିକଟତର ହେବାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା।

ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଋଷ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଋଷ ଭାରତକୁ ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ଭିଲାଇ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ବୋକାରୋ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

୧୯୪୭ ମସିହାରୁ ନିକଟତର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ 
ଋଷର ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୬୫ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଋଷ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୧୯୭୧ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଲୁଟପାଟ, ହତ୍ୟା ଓ ବଳାତ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶଠାରୁ ଜାତିସଂଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା।

ଭାରତ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଋଷ
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧ରେ ଆମେରିକା ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଏକ ନୌସେନା ପଠାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଋଷ ଆମେରିକା ନୌସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସର୍ବବୃହତ ନୌସେନା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତକୁ କରିଥିଲା ସମର୍ଥନ
ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ୧୧ଟି ଦେଶ ଡିସେମ୍ବର ୪ ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନର ଅଂଶ ଥିବା ଋଷ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭିଟୋ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ପୃଥକ ବାଂଲାଦେଶର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।

Jagdish Barik

