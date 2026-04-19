India Russia Agreement: ଋଷରେ ମୁତୟନ ହେବେ ୩ ହଜାର ଭାରତୀୟ ସୈନିକ,କ'ଣ ଏହି ଭାରତ-ରୁଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 19, 2026, 02:01 PM IST

India Russia Agreement: ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ, "ଭାରତ-ରୁଷିଆ ପାରସ୍ପରିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚୁକ୍ତିନାମା (RELOS)" ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଏହାର ସୂଚନା ରୁଷର ସରକାରୀ ଆଇନଗତ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁକ୍ରବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଏବେ ପରସ୍ପରର ସୀମାରେ ସୀମିତ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦୦ ସୈନ୍ୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏବଂ ୧୦ଟି ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଏକକାଳୀନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ନିୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ, ଯାହାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ସହିତ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ରୁଷ ସଂସଦ (ଡୁମା) ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ପ୍ରଥମ ଉପ-ସଭାପତି ଭ୍ୟଚେସ୍ଲାଭ ନିକୋନୋଭ ସଂସଦରେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମର୍ଥନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ସାମରିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସାମରିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦର ସେବା, ମରାମତି ସୁବିଧା, ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ସାମରିକ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଉଡ଼ାଣ ତଥ୍ୟ, ଉଡ଼ାଣ ଅନୁରୋଧର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ବିମାନ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଉପକରଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ମରାମତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ RELOS ଚୁକ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଭାଗୀତାରେ ଏକ ନୂଆ ପରିମାଣ ଯୋଡିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ପରସ୍ପରର ସାମରିକ ସୁବିଧା, ଯେପରିକି ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଜାହାଜ, ବିମାନ ଏବଂ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆର୍କଟିକ୍ ଭଳି ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ରୁଷ ନୌସେନା ଘାଟି ଏବଂ ଏୟାରବେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶକୁ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମିଳିତ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।

Priyambada Rana

