Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3076567
Zee OdishaOdisha National-Internationalଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣିଥରେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭାରତ?

ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣିଥରେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭାରତ?

ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ପୁଣିଥରେ କାପୁରୁଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ "ବିଭାଜନକାରୀ ଏଜେଣ୍ଡା" ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 03:46 PM IST

Trending Photos

United Nations
United Nations

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ପୁଣିଥରେ କାପୁରୁଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ "ବିଭାଜନକାରୀ ଏଜେଣ୍ଡା" ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏଲଡୋସ୍ ମାଥ୍ୟୁ ପୁନୁଜ୍ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁଳବାଦୀ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଧିକାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। 

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଉଚିତ, ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବିଭାଜନକାରୀ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନରେ "ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମହାସଚିବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ" ଉପରେ ଜାତୀୟ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପୁନୁଜ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମଞ୍ଚ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ମୌଳିକ ନୀତି। ତଥାପି, ବହୁବିଧ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"

ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅସୀମ ଇଫତିଖାର ଅହମ୍ମଦ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନିଜ ବୟାନରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପରେ ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ବାରମ୍ବାର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟରୁ ଏହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

United Nations
ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣିଥରେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭାରତ?
Maharashtra Municipal Corporation Elections
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଲହର; ବମ୍ଫର ବିଜୟ ପରେ ଦଳ ଜାରି କଲା ବୟାନ
PM Kisan 22nd Installment Update
PM Kisan 22nd Installment: ଏହିଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ PM Kisanର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା!ଜାରି ହ
Chilika Bird Census
Chilika Bird Census: ଚିଲିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ୨୦ରୁ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା
Odisha news
Odisha News: ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣର ଧନୁ