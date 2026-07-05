Global Passport Index 2026: ପାସପୋର୍ଟ ରାଙ୍କିଂରେ ତଳକୁ ଖସିଲା ଭାରତ, ଟପ୍ ୧୦୦ ଦେଶ ଭିତରେ ନାହିଁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ

Global Passport Index 2026: ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ୧୨୫ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଯାହା କେବଳ ୨୬ ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାରତ ନାମିବିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି।ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷ ୧୦ରେ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି...
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୬ ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ରାଙ୍କିଂରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଏବଂ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ରୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଏବେ ୧୨୫ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ଯଦି ଆମେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଧାରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା,ତେବେ ଭାରତ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୧୨୭ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ତା'ପରେ ଭାରତ ୨୦୨୫ରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରି ୧୨୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ୨୦୨୬ ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଶକୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି।
ଭାରତ ନାମ୍ବିଆ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ଅପେକ୍ଷା ପଛରେ ଅଛି,କେବଳ ୨୬ ଟି ଦେଶରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ରାଙ୍କିଂ ଏବେ ନାମ୍ବିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଭାରତ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ମରକ୍କୋ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି,ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶ ଏବେ ବି ଆଜରବାଇଜାନ ଏବଂ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଭଳି ଅର୍ଥନୀତିଠାରୁ ଟିକିଏ ଆଗରେ ରହିଛି।
ରାଙ୍କିଂରେ ହ୍ରାସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିସା ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟଧାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱର କେବଳ ୨୬ ଟି ଦେଶରେ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଭିସା ଅନ୍ ଆରାଇଭାଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ଜାମାଇକା, ମାକାଉ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଟ୍ୟୁନିସିଆ, ଆଙ୍ଗୋଲା ଏବଂ ବାରବାଡୋସ୍ ଭଳି କିଛି ଦେଶ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିପରୀତରେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୮୮ ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେରିକା (ଆମେରିକା),ୟୁକେ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି: ଚୀନ୍ ଆଗରେ
ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଥା ଆସେ, ଚୀନ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କରେ ୧୦୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦିଓ ଭାରତ ୧୨୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏହାର ସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ନେପାଳ ୧୬୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶ ୧୬୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାକିସ୍ତାନ ୧୮୮ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ବିଶ୍ୱ ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଦେଶ:
ଏହି ବର୍ଷର ରାଙ୍କିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଯାତ୍ରା ଗତିଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରୁ ଖସିଯାଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ୧୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କାନାଡା ୧୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟର ତାଲିକା ନିମ୍ନଲିଖିତ:
୧. ସ୍ୱିଡେନ
୨. ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
୩. ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ
୪. ଜର୍ମାନୀ
୫. ଡେନମାର୍କ
୬. ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
୭. ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ
୮. ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ
୯. ନରୱେ
୧୦.ସିଙ୍ଗାପୁର
ସ୍ୱିଡେନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏକମାତ୍ର ଏସୀୟ ଦେଶ ଯିଏ ଶୀର୍ଷ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।