Add Zee Business As A Preferred Source
App

Global Passport Index 2026: ପାସପୋର୍ଟ ରାଙ୍କିଂରେ ତଳକୁ ଖସିଲା ଭାରତ, ଟପ୍ ୧୦୦ ଦେଶ ଭିତରେ ନାହିଁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ

Global Passport Index 2026: ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ୧୨୫ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଯାହା କେବଳ ୨୬ ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାରତ ନାମିବିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ପଛରେ ଅଛି।ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷ ୧୦ରେ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 05, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:37 PM IST
Global Passport Index 2026: ପାସପୋର୍ଟ ରାଙ୍କିଂରେ ତଳକୁ ଖସିଲା ଭାରତ, ଟପ୍ ୧୦୦ ଦେଶ ଭିତରେ ନାହିଁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆସନ୍ତା ୯ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ
Odisha news34 min ago
2
Tamil Nadu Gas Leak Tragedy55 min ago
3
FIFA 20261 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Teejan Bai Death3 hrs ago