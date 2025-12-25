Advertisement
K4 Ballistic Missile: ସଫଳତାର ସହ K-4 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ

K4 Ballistic Missile: K-4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହା ଭାରତର ସମୁଦ୍ର-ଭିତ୍ତିକ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । 

Dec 25, 2025

K4 Ballistic Missile: ସଫଳତାର ସହ K-4 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତ

K4 Ballistic Missile: ଶତୃ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶାଇଛି K-4 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆଜି ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଭାରତ । ବିଶାଖାପାଟଣା ଉପକୂଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦେଶର ପରମାଣୁ-ଚାଳିତ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ (SSBN) INS ଆରିଘାଟରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।

K-4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହା ଭାରତର ସମୁଦ୍ର-ଭିତ୍ତିକ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱ (ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର)ରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ । ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଶତୃକୁ ଜବାବ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ K-4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ସମୁଦ୍ରରୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଛି।

K-4 ଏକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହା କଠିନ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ୨ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାଣୁ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହି କ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର ।
K-4 କୁ "କୋଲ୍ଡ ଲଞ୍ଚ" ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଚାପ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଜଳପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ।

