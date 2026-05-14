Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3216252
Zee OdishaOdisha National-InternationalIndia Sugar Export Ban: ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏ...

India Sugar Export Ban: ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏ...

India Sugar Export Ban:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନି ରପ୍ତାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।  ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା DGF ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 14, 2026, 07:50 AM IST

Trending Photos

India Sugar Export Ban: ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏ...

India Sugar Export Ban:କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନି ରପ୍ତାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।  ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା DGF ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏ ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କଟକଣା ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଓ USA ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବନି ।

fallback

ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGFT) କହିଛି ଯେ ରପ୍ତାନି ନିଷେଧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଆଶା କରି ସୀମିତ ଚିନି ରପ୍ତାନିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା?

ଯଦି ମୌସୁମୀ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସାର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତର ଚିନି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସରକାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୬-୨୭ ସମୟରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

୨୦୨୫-୨୬ ଋତୁ ପାଇଁ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ୨୭.୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ (୫ ନିୟୁତ ଟନ୍) ସହିତ, ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧତା ୩୨.୫ ନିୟୁତ ଟନ୍। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ୨୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଋତୁ ଶେଷରେ କେବଳ ୪.୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବାକି ରହିଛି। ଏହା ୨୦୧୬-୧୭ ପରଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଏହି "ପତଳା ବଫର"କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ?

-ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGFT) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନିଷେଧ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।

-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରପ୍ତାନି "ପ୍ରାଥମିକ କୋଟା" ଅଧୀନରେ ଜାରି ରହିବ।

-ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ରପ୍ତାନିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ।

-ଯଦି ୧୩ ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଲୋଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ କଷ୍ଟମ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଚିନି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅନୁମତି?

ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୧.୫୯ ନିୟୁତ ଟନ୍ ରପ୍ତାନିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୮୦୦,୦୦୦ ଟନ୍ ପାଇଁ କାରବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୬୦୦୦,୦୦୦ଟନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ହଠାତ୍ ନିଷେଧ ମିଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଜଟିଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କଞ୍ଚା ଚିନି ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ ୨% ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ଧଳା ଚିନି ମୂଲ୍ୟ ୩% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ରାଜିଲ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India Sugar Export Ban
India Sugar Export Ban: ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଯାଏ...
milk price hike
Milk Price Hike: ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା, କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି...
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ମୋଦୀଙ୍କ କଥା ମାନି କାରକେଡ୍ ଅଧାକୁ କମେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ
Hanta Virus Update
Hanta Virus Update: କୋରୋନା ପରି ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ନାମ ପଛରେ କାରଣ କ'
Odisha Lok Bhavan
Odisha Lok Bhavan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼