India-US Postal Services: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ ରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା ଡାକ ସେବା

India-US Postal Services Suspension: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ରୁ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଡାକ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ରୁ ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତ ଡାକ ସେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଡାକ ସେବା ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛି ଆମେରିକା
ଡାକ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ରୁ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସାମଗ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକ ଦେଶ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ (IEEPA) ଶୁଳ୍କ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଦିଓ ୧୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଟାରିଫ୍ ମୁକ୍ତ ରହିବ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯାଇପାରିବ
ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରୁ ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଡାକ ସାମଗ୍ରୀର ବୁକିଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଚିଠି କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପହାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ପଠାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା (CBP) ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଡାକ ସେବା (USPS) ରୁ NOC ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଟାରିଫ୍ ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି
୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଜୁଲାଇ ୩୦ ରେ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଏବଂ ଏହା ପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଟାରିଫ୍ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଡାକ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଛି।