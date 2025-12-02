Advertisement
Putin India visit: ଭାରତର ବଢ଼ିବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି! ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର: ଋଷ ଦେବ ଏକ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 02, 2025, 04:26 PM IST

India Russia nuclear submarine deal: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ଏକ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଋଷ ଭାରତକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ SSN (ଚକ୍ର-କ୍ଲାସ) ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଭଡ଼ାରେ ଦେବ। ଋଷ ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛି।

ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଯାହାକୁ ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୨ ରେ INS ଚକ୍ର ବୁଡ଼ାଜାହାଜକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଋଷଠାରୁ ଭାରତ ଲିଜ୍ ରେ ନେଇଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୨ କୁ ଋଷକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା।

ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୪-୫ ରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ପୁଟିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଭାଗୀତାରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।

ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତକୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ବିକାଶ ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ "ବିଶେଷ ଏବଂ ସୁବିଧାପ୍ରାପ୍ତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା"କୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ଥିର କରିବ।

