India-UK trade deal: ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତରେ ହ୍ୱିସ୍କି ସହ ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ...

India-UK trade deal: ଯଦି ଆପଣ ସ୍କଚ୍ ହ୍ୱିସ୍କି ପିଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଗୁରୁବାର ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ଯୋଗୁଁ ସ୍କଚ୍ ଏବଂ ଜିନ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଦ ଏବେ ଭାରତରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ସ୍କଚ୍ ହ୍ୱିସ୍କି ଉପରେ ୧୫୦% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଥିଲା। FTA ପରେ, ଏହା ଉପରେ ଟିକସ ୭୫%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ୪୦% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। କେବଳ ସ୍କଚ୍ ହ୍ୱିସ୍କି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

