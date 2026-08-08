Add Zee Business As A Preferred Source
App

100% Tariff: ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଲେ ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍? ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଏହି ବିଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଷର ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜସ୍ୱକୁ ଚାପରେ ରଖିବା। ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ରୁଷରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଆମଦାନି କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମସ୍କୋର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 08, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:17 AM IST
100% Tariff: ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଲେ ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍? ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Update: ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ! ଏଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲ
2
3
4
5