100% Tariff: ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଲେ ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍? ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

100% Tariff: ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରୁଷ ଓ ଇରାନ୍ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍କସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ନାମକ ଏହି ବିଲ୍ଟି ଶୁକ୍ରବାର ୮୬-୧୧ ଭୋଟରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ରୁଷର ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ବଡ଼ କ୍ରେତା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାକୁ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି।
ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍?
ଏହି ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଷର ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜସ୍ୱକୁ ଚାପରେ ରଖିବା। ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ରୁଷରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଆମଦାନି କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମସ୍କୋର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି।
ବିଲ୍ରେ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ର ବଡ଼ କ୍ରେତା ଥିବା ଦେଶରୁ ଆମଦାନି ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ବଡ଼ ରୁଷ ତେଲ କ୍ରେତା ଦେଶ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ତୁରନ୍ତ ଲାଗିବ କି?
ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ସିନେଟ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ଲାଗିଯାଇନାହିଁ। ଏହି ବିଲ୍ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏପରି ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଉପରେ କେବେ, କେତେ ଏବଂ କିପରି ଟାରିଫ୍ ଲାଗିବ-ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଏହାଛଡ଼ା ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟାରିଫ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏବେ ବିଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ?
ସିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ବିଲ୍ଟି ଏବେ ଆମେରିକାର House of Representatives ନିକଟକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଥିବା ଟାରିଫ୍ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହାଉସ୍ରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଭାରତ ପାଇଁ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭାବ?
ଭାରତ ୨୦୨୨ରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରୁଷରୁ ରିହାତି ଦରରେ ଅଧିକ କଚ୍ଚା ତେଲ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ଏନର୍ଜି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମଦାନି ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି।
ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତରୁ ଯାଉଥିବା ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କିଛି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଚାପରେ ଆସିପାରନ୍ତି।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଟେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ କି?
ଏହି ବିଲ୍ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ବଡ଼ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିବା ଶୀଘ୍ର ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଟାରିଫ୍ର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ବିବେଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି।
ଚୀନ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ?
ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ତଣାପୋଡ଼ ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଉଭୟେ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ତଣାପୋଡ଼ ଆସିଲେ ଚୀନ୍ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଲାଭ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏବେ ଭାରତର ନଜର କେଉଁଠି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି-ବିଲ୍ଟି ହାଉସ୍ରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଧିକାରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।