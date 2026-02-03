Advertisement
India-US Trade Deal: ଟାରିଫ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ!

India-US Trade Deal Explained: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।  ଯେଉଁଥିରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ, ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:07 PM IST

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୨ ମାସର କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।ଗତ ବର୍ଷ ଧରି, ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱି-ପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏ-କ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଭାରତରେ ତିଆରି' ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ୧୮% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବ ୧୫% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୧୯% ଶୁଳ୍କ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

 ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଆମେରିକା: $୫୦୦ ବିଲିୟନ ବିନିମୟରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, "ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ" ରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ $୫୦୦ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, କୋଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବ।ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଆମେରିକା (ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଭେନେଜୁଏଲା) ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କିଣିବ। ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଯୋଡିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ୧୮% କୁ ହ୍ରାସ କଲେ, ବିନିମୟରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଉପରେ ୨୫% ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ହଟାଯିବ। 

ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତର ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଆମେରିକାର କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମାର କିଛି ଦିଗ ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ବିସ୍ତୃତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। 'ୱିନ୍-ୱିନ୍' ଡିଲ୍: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ "ୱିନ୍-ୱିନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। 

ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି କେବଳ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଆମେରିକୀୟ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଦାବି ନୁହେଁ। ଚୁକ୍ତିନାମା କ’ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା? ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଛଅଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନେକ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲା,ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଉପରେ ୨୫% ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 

ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ,ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଭାରତ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ସହିତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କୃଷି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରଖିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି,କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଦଲିଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

