India US Trade Deal: ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ଚାଷୀ କୂଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ?

India US Trade Deal: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ଅନେକ ଦିଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଧିରେ ଧିରେ ଆସୁଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆମଦାନି କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷକରି ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମକା ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଆମଦାନି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା କଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।
ଭାରତ ମକା ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ଉପରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଉଭୟ ଫସଲ ଆମେରିକାରେ ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଏଡ୍ (GM)। ତଥାପି, ଭାରତ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଡିଷ୍ଟିଲର୍ସ ଶସ୍ୟ (DDGs) ଏବଂ ଲାଲ ଜୱାର୍ ଆମଦାନି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଗଛ ବାଦାମ, ତାଜା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଫଳ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନି କରାଯିବ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କ’ଣ?
ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନି ଅନୁମୋଦନ ନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମକାରୁ ତିଆରି DDGs ମଧ୍ୟ ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଏଡ୍ (GM)। ସେମାନେ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଆମଦାନି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ସହିତ ଜଡିତ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ (BKS) ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଶୁଖିଲା ଡିଷ୍ଟିଲର୍ସ ଶସ୍ୟ (DDGs) ଏବଂ ଲାଲ ଜୱାର ଆମଦାନି ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ GM ର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦୂର କରାଯାଏ। ଏହି ଆମଦାନି ଦେଶର ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା କ୍ଷୀର ଏବଂ ମାଂସ ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ DDGs ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେନେଟିକାଲ୍ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ (GM) ଆମେରିକୀୟ ମକାରୁ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନି କରାଯିବ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
DDGs ଉପରେ ବିବାଦ କାହିଁକି?
ଭାରତରେ, ମକା ଏବଂ ଚାଉଳରୁ ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ DDGs ବାହାର କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଗାଈ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମକାରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପାଦିତ DDGs, ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟର।
ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି?
ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଆମଦାନି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଟ୍ରାନ୍ସଜେନିକ୍ ପ୍ରକାରର ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଚାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଆୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡିକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ DDGs ଏବଂ ଲାଲ ଜୱାର ଆମଦାନୀ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଚାରା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ। ବିକେଏସ୍ର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୋହିନୀ ମୋହନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ।
