Odisha National-InternationalIndia US Trade Deal: ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତ...ଜାଣନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର

India US Trade Deal: ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତ...ଜାଣନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର

India US Trade Deal: ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 17, 2026, 03:17 PM IST

India US Trade Deal: ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତ...ଜାଣନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର

India US Trade Deal: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଦର୍ପଣ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ୱାଶିଂଟନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଚୁକ୍ତିର ଆଇନଗତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କୌଣସି କଠୋର ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଦେଶର ଦଳ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ
ଏହି ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବା, ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିନାମା ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛି। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଋଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଶୁଳ୍କକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହା ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱାଶିଂଟନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଉତ୍ପାଦରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଅଛି।

ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ EU ସହିତ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଡଲାର ୪୦୦ ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି ଡଲାର ୨.୮ ବିଲିୟନ ଅଛି, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଏହାର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।

