India-US Trade Deal: ୧୮% ରେସିପ୍ରୋକଲ୍ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି?

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ 18% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Trending Photos
India-US Trade Deal: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ 18% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କେଉଁ ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଲାଭବାନ ହେବେ?
ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ, ଆମେରିକା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏଥିରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ, ଚମଡା ଏବଂ ଚପଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ରବର, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ। 18% ଶୁଳ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହେବ। ଏହା ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନୂଆ ଅର୍ଡର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସେକ୍ଟର କପଡ଼ା ଏବଂ ଚମଡା ଶିଳ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହେବ।
ଭାରତ କେଉଁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା?
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ, ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ଖାଦ୍ୟ ତେଲ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ MSME କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA) ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଅଧିକ ସେକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।