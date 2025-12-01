India vs South Africa: ବାରବାଟୀରେ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ; କମିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ ଖେଳାଳି

Advertisement
Dec 01, 2025, 12:44 PM IST

India vs South Africa: କଟକ: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି ୨୦ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।  ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।  

ମ୍ୟାଚର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।  ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିଛି ଖେଳାଳି ଆଗୁଆ ଡିସେମ୍ବର ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପହଞ୍ଚିବେ।  ଟି ୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଖେଳାଳି ୫ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ।  ଆଉ କିଛି ଖେଳାଳି ୬ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି।  ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ୭ ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ।  ୭ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।  

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ୮ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ତିରିଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାରବାଟୀରେ ନେଟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।  ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଵାଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  

ଚଳିତ ମ୍ୟାଚରେ ୪୨ ହଜାର ୬୯୫ ଟିକେଟ ଛପାଯାଇଛି।  ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ମ୍ୟାଚରେ ୩୦୦୦ ଟିକେଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।  ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ବାରବାଟୀରେ ୫ଟି କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ।  ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ।  ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି।  ୬ ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ଷମତା କମ କରାଯାଇଛି।  ଓସିଏ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ କ୍ରୀଡା ସଂଗଠନ ଓ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଟିକେଟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।  

ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ।  ଖେଳାଳିମାନେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବସରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବେ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୀମା କରାଯାଇଛି। ଯ଼ୋମାଟୋ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ୨ଟି ଟିକେଟ କିଣିପାରିବେ। ୧ନଂ ଏବଂ ୩ନଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦର ୧୧୦୦ ଟଙ୍କା, ୨ନଂ ଓ ୪ନଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ୯୦୦ ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ ୫ନଂ ପାଇଁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାଲେରୀ ୭ନଂ ପାଇଁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା, ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜର ପାଇଁ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଏସି ବକ୍ସ ପାଇଁ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କା, ନିଉ ପାବଳୀୟାନ ପାଇଁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ବକ୍ସ ପାଇଁ ୨୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଯ଼ୋମାଟୋ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ ରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଅନଲାଇନ ରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ୮ ଓ ୯ ତାରିଖ ଦିନ କେମବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲ ଠାରେ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 

ସେହିଭଳି କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ଅନୁମୋଦିତ ୟୁନିଟ ମାନଙ୍କୁ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ଦିନ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪ ପଟ ରାସ୍ତା ରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯିବ। ନେଟ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧, ୨ ଏବଂ ୬, ୭ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲାଯିବ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବି.ସି.ସି.ଆଇ ଙ୍କର ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମରେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏ.ସି.ବି ମେଡିକାଲ ର ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ରେ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିଣି ପାରିବେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଓ.ସି.ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଟି ୨୦ ମ୍ୟାଚ ସମ୍ପର୍କ ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

