Weather Updates: ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ, କାଶ୍ମୀରରେ ତୁଷାରପାତ

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପାଣି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟସ୍ତର ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର (IMD) ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଡିସେମ୍ବର 8 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଉଷ୍ମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ତୁଷାରପାତ ସମ୍ଭବ, ଯେତେବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହିମାଚଳର 25ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କୁହୁଡ଼ି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିହାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି।
କୋହଲା ପବନ ମାଡ଼ରେ କଲବଲ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ସହିତ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ବିରକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପୂର୍ବ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 12.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ 115 ନଟ୍ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ପାଣିପାଗର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି ରହିବ।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତର କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ସିମଲା, ନୈନିତାଲ, ଜୟପୁର, ଭୋପାଳ, ପାଟନା, ଭାଗଲପୁର, କୋଲକାତା, କୋଟା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମନାଲିରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମନାଲି ଏବଂ ସିମଲାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ନୋଏଡାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 24.7 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 9, 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ।