ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା HIV ମେଡିସିନ୍ ବିକଶିତ କରିବ ଭାରତ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମାତ୍ର ଏତିକି

ଏହି ନୂଆ ଔଷଧ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଶେଷକରି ଗରିବ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରୋଗୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ଔଷଧ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଔଷଧ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା।

Sep 26, 2025, 10:50 PM IST

Cheapest hiv drug treatment: ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳା ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ HIV (ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍-ଏଡ୍ସ) ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଦେଶ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 3.5 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଔଷଧ ଆଗକୁ ଭାରତରେ ମାତ୍ର 3,300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଔଷଧ କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ।

ଏହି ନୂଆ ଔଷଧ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଶେଷକରି ଗରିବ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରୋଗୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ଔଷଧ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଔଷଧ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ସାରିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି HIV ଔଷଧ ବିକଶିତ କରି ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହାସଲ କରିଛି।

ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ଔଷଧ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧର ଜେନେରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ କିଣିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଜେନେରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ଯେ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଔଷଧ ୨୦୨୭ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଔଷଧ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବ । ଏଥିସହ ଏଡସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ କରୁଥିବା ଲଢ଼େଇକୁ ମଜବୁତ କରିବ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 2.54 ନିୟୁତ ଲୋକ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 68,000 ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ୨୦୨୩-୨୪ ରେ, ଦେଶରେ HIV ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପ୍ରାୟ ୩୫,୮୭୦ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ HIV ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ HIV ନିବାରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଚଆଇଭି ପୀଡିତଙ୍କୁ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ HIV/AIDS କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ନୂଆ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଚଆଇଭି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବରଂ ଗରିବ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩.୫ ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ କିଣିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୩,୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।

