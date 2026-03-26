War Updates: ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିବ ଭାରତ, ମୋଦୀଙ୍କୁ 'ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ' କହିଲା ଇରାନ

War Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତେହେରାନ ଭାରତକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ "ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଭାରତରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଫଥାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସମେତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ସହିତ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଫଥାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏହାର ସନ୍ତୁଳିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଭାରତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।"
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଫଥାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ନେତା ଭାବରେ, ଭାରତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଭାରତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ସହିତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳି କରିଥାଏ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଆଲୋଚନାର ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନତା ଆବଶ୍ୟକ।
ଇରାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଏହି ବୟାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେହେରାନକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ତେହେରାନକୁ ଏକ 15-ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ପଠାଇଛି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେରାଇନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପାରାଟ୍ରୁପର୍ ପଠାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାକିସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଉପହାସ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଲା। ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କୁଏତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। "ତୁମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛ?" ଇରାନର ଖାତମ ଅଲ-ଆନବିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଇବ୍ରାହିମ ଜୁଲଫାଗାରି ପଚାରିଲେ, "ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ ସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ରହିବ: ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ କେବେବି ତୁମ ପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ନୁହେଁ, କେବେବି ନୁହେଁ।"