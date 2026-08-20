Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରେ ଦିଲ୍ଲୀ EOW ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୧୯୭ ଋଣ - ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ସହିତ - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:07 AM IST
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
Image Credit: ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲୋୟର ପିଏମଜି ଘଟଣାରେ ୧୧୩ ଗିରଫ, ହକିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5