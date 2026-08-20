ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ CBIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି।
ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମୁଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଋଣ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକେଇର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ।
EOW ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଛି?
୧୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ EOW ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ୧୯୭ଟି ଋଣ - ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ସହିତ - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଋଣରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଏବଂ ଫିସ୍ ଆୟ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ - DLF, ଭାଟିକା ଗ୍ରୁପ୍, ଚୋରଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଆମ୍ରପାଲି ସମେତକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ୧୧,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।
ରିଲାଏନ୍ସ ADAG ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ୧,୫୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ
EOW ରିପୋର୍ଟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ADAG ଗ୍ରୁପ୍ କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଋଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଋଣ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ୧,୫୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ, ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ଠକେଇ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ପଠାଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW)ର ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ନିଷ୍କର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିବିଆଇ ପୁନର୍ବାର ତଥ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବ । ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତାମତ ଗଠନ କରିବ।
ଏହା ସହିତ, ଷଷ୍ଠ ମାମଲା ୧,୫୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ। ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PMLA କୋର୍ଟକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ?
ଇଡିର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ, ଋଣ ଏଭରଗ୍ରୀନିଂ, ଠକେଇ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ହେରଫେର ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତଦନ୍ତର ପରିସର ୧,୬୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକର୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି କାରବାରରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଏକ ଅଂଶ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ ପୁନଃନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା।