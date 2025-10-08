Indian Air Force Day: ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦିବସ, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମ ସେନା

Trending Photos
Indian Air Force Day: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ୍ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ୯୩ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାହସୀ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏରୋବେଟିକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଇତିହାସ, ବିଶେଷ ସଫଳତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିଷୟରେ ୧୦ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ରୋଚକ ତଥ୍ୟ
ସ୍ଥାପନା: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଏକ ସହାୟକ ବାହିନୀ ଭାବରେ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୨ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରୟାଲ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା।
ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁସେନା: କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିମାନ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ବାୟୁସେନା। ଏଥିରେ ୧୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୪୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକା: ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୪ଟି ଯୁଦ୍ଧ (୧୯୪୭, ୧୯୬୫, ୧୯୭୧ ଏବଂ ୧୯୯୯) ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ (୧୯୬୨)ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଲଢିଛି।
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୱାଇ ଆଡ୍ଡା: ଏହା ଭାରତର ଲଦାଖର ଦୌଲତ ବେଗ୍ ଓଲଡିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬,୬୧୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିକଟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫାଇଟର ଜେଟ ଓ ବିମାନ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଖୋଇ-30 MKI, ମିରାଜ-2000 ଏବଂ ତେଜସ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ:ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି "ନବଃ ସ୍ପୃଶମ୍ ଦୀପ୍ତମ୍"। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରମୁଖ ଅପରେସନ: ଅପରେସନ୍ ମେଘଦୂତ, ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର, ଅପରେସନ୍ ପୁମାଲାଇ, ଅପରେସନ୍ ବାଲାକୋଟ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଅପରେସନ। ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର ୧୯୯୯ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମହିଳା ୱିଂଗ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମହିଳା ୱିଂଗରେ ଅନେକ ସାହସୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂହ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନିକିତା ପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ବାଲାକୋଟ ଏବଂ ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ୨୦୧୩ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଠଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆଠଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୪୫ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା, ୩,୫୩୬ଟି ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ୬୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୩,୮୯୨ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ IAFର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।