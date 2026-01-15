Advertisement
Army Day 2026: କାହିଁକି ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ପାଳନ ହୁଏ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ? ଜାଣନ୍ତୁ...

Army Day 2026: ଭାରତୀୟ ସେନା ଆମର ଗର୍ବ,ଦମ୍ଭ ,ବଳ ଓ ଗୌରବ। ପ୍ରତିଟି ସୈନିକର ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ। ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ବୀର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା।  ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଅତୁଳନୀୟ।  ଏଣୁ ବୀର ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:49 AM IST

Army Day 2026: ଭାରତୀୟ ସେନା ଆମର ଗର୍ବ,ଦମ୍ଭ ,ବଳ ଓ ଗୌରବ। ପ୍ରତିଟି ସୈନିକର ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ। ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ବୀର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା।  ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଅତୁଳନୀୟ।  ଏଣୁ ବୀର ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ, ବିଶେଷକରି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ଅଧନରେ ଥିଲେ,ସେହି ସମୟରେ  ଭାରତୀୟ ସେନା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା।  ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅନେକ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଇଂରେଜମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ରତ ଥିଲେ। ୧୯୪୭ ମସିହା ଭାରତ ସ୍ବାଧିନ ହେଲା ପରେ, ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ। ୧୯୪୯ରେ ଶେଷ ବ୍ରିଟିଶ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନସିସ୍ ବଚର୍, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ କେ.ଏମ. କରିଅପ୍ପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ  ଏହିଦିନକୁ ସେନା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 

ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେନେରାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ:
ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେ.ସି. କାରିଆପ୍ପାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ନେଇଯିବା ଘଟଣାରୁ ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, "ଆମର ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଅଛି," ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଜେନେରାଲ ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କିପରି କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ନେଇଥିଲା:
ପ୍ରକୃତରେ, କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ପୁଅ, କେ.ସି. କାରିଆପ୍ପା, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୬୫ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପାର ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବାୟୁସେନା ହଣ୍ଟର ବିମାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ଏକ କଠୋର ପରାଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାହୋର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତାଙ୍କ ନୌସେନା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିଲେ। ହଠାତ୍, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବିମାନ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ନୌସେନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କାରିଆପ୍ପାଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, ତାଙ୍କ ପିଠି ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ।

ସେହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନ ଥିଲେ,ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆୟୁବ ଖାନ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଯେ ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି, ସେ ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆୟୁବ ଖାନ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପା କହିଥିଲେ,"ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କର। ଏବେ ସେ କେବଳ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ପୁଅ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦୀ ମୋର ପୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।"

କାରିଆପ୍ପା ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ:

ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କେ.ଏମ୍. କାରିଆପ୍ପା ୧୮୯୯ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡାଗୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ୧୯୧୯ ମସିହାରେ, କାରିଆପ୍ପା ଇନ୍ଦୋରର ଡାଲି କଲେଜରେ ସାମରିକ ତାଲିମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଚୟନିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୧୯୧୯ ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସେବା କରିବା ପରେ, ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପା ୧୯୫୩ ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେନାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହାଇକମିଶନର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହି ପଦବୀରେ ସେ ୧୯୫୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯୮୬ ରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ (ପଞ୍ଚତାରକା ରାଙ୍କ) ର ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୧୫ ମଇ ୧୯୯୩ ରେ ୯୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

