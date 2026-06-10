Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ-ମୋବାଇଲ୍ ତୋପ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ K9 ବଜ୍ର ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳିତ ହୋୱିଜର୍ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ୨୩ ହଜାର କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସର୍ବବୃହତ ତୋପ କ୍ରୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ (DPB) ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଯଦି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ K9 ବଜ୍ର ହୋୱିଜର୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା L&T ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ K9 ବଜ୍ର ହୋୱିଜର୍ ସଂଖ୍ୟା ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ତୋପ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
K9 ବଜ୍ରର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
K9 ବଜ୍ର ହେଉଛି ଏକ 155mm/52 କ୍ୟାଲିବର ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳିତ ହୋୱିଜର୍ ବନ୍ଧୁକ, ଯାହା ୪୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସୁଟ୍-ଏଣ୍ଡ-ସ୍କୁଟ୍ କ୍ଷମତା, ଯାହା ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ଏଡାଇବା ସହଜ କରିଥାଏ। ସେନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳିତ ହାୱିଜର୍ ପାରମ୍ପାରିକ ଟଣା ହୋଇଥିବା ହାୱିଜର୍ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି
ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୭ରେ L&T ସହିତ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ୧୦୦ K9 ବଜ୍ର ହାୱିଜର୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ୨୦୨୧ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୦୦ ଅତିରିକ୍ତ K9 ବଜ୍ର ହାୱିଜର୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର ୬୦୦କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।
ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ କ୍ରୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ରେ ସେନାର ତୋପ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। K9 ବଜ୍ରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥଣ୍ଡାପାଗ ସଂସ୍କରଣ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନିୟୋଜନ ଉତ୍ତର ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୁଳିଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତି ଉଭୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟସୀମା
ଜୁନ୍ ୨୦୨୬: ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ (DPB) ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ
୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS) ଠାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୨୦୨୭ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ: L&T ଏବଂ ହାନୱା ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସହିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ।
୨୦୨୭-୨୦୨୮: ସେନାକୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା: ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ K9 ବଜ୍ର ହାଓ୍ୱିଜରର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିତରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ତୋପ କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।