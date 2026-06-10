Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Army: ସୀମାରେ ଗର୍ଜନ କରିବ ଭାରତ, ସେନା କିଣିବ ଆଉ ୩୦୦ K9 ବଜ୍ରତୋପ...ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୱତ

Indian Army: ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ୨୦୨୧ ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୦୦ ଅତିରିକ୍ତ K9 ବଜ୍ର ହାୱିଜର୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାର ୬୦୦କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 10, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:00 PM IST
Indian Army: ସୀମାରେ ଗର୍ଜନ କରିବ ଭାରତ, ସେନା କିଣିବ ଆଉ ୩୦୦ K9 ବଜ୍ରତୋପ...ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୱତ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Army: ସୀମାରେ ଗର୍ଜନ କରିବ ଭାରତ, ସେନା କିଣିବ ଆଉ ୩୦୦ K9 ବଜ୍ରତୋପ...ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୱତ
Indian Army1 min ago
2
Odisha Crime News49 min ago
3
Hardik Pandya1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Susmita Deb2 hrs ago