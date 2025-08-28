Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ ୨ଆତଙ୍କବାଦୀ

Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ସଫଳତା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବନ୍ଦିପୋରାରେ ଆତଙ୍କୀକୁ ଦେଲେ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ୍ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ତ କଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ସେନା ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡିଲେ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ନୌସେରାର୍ ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପୁଣି ମିଳିଲା ସଫଳତା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବନ୍ଦିପୋରାରେ ଆତଙ୍କୀକୁ ଦେଲେ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ୍ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ତ କଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ସେନା ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡିଲେ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ନୌସେରାର୍ ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦବର ପରଠାରୁ ଲଗାତର ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ୍ କରୁଛି ସେନା। ଏବେବି ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏଲଓସି (LOC) ନିକଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ସେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯବାନ୍ ଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲ। ଫଳରେ ସେନା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ୍ ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେନା ଗୁଳିରେ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିନାର କୋର୍ପସ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।