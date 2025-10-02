Advertisement
Chhanulal Mishra: ଭାରତୀୟ ସଜ୍ଞୀତଜ୍ଞ ଦିଗ୍ଗଜ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମିର୍ଜାପୁର ଘରାନାର ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାର ତାଙ୍କର ଠୁମରୀ, ଦାଦରା, ଚୈତି ଏବଂ ଭଜନ ଗାୟନରେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:22 AM IST

Chhanulal Mishra: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମିର୍ଜାପୁର ଘରାନାର ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାର ତାଙ୍କର ଠୁମରୀ, ଦାଦରା, ଚୈତି ଏବଂ ଭଜନ ଗାୟନରେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସଂଗୀତ ଜଗତକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଏହା ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି ବାରାଣସୀରେ କରାଯିବ।

ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଜଣକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ BHUର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪:୧୫ ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ BHU ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଏବଂ ଛାତି ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।

ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ଏକ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ମିର୍ଜାପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମର ଗାୟକ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ତାଲିମ ତାଙ୍କ ପିତା ବଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ କିରାଣା ଘରାନାର ଉସ୍ତାଦ ଅବଦୁଲ ଘନି ଖାନଙ୍କଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଧିକ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଛନ୍ନୁଲାଲ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତବଲା ବାଦକ ପଣ୍ଡିତ ଅନୋଖଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ।

ପଣ୍ଡିତ ଚାନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି | ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି | ସେ 2010 ରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ 2020 ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁର ସଂଗୀତ ସାନସାଦ, ବମ୍ବେର ଶିରୋମାନି ପୁରସ୍କାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଂଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ବିହାର ସଂଗୀତ ଶିରୋମାନି ଏବଂ ନୌଶାଦ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ଚାନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ 2011 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରାକ୍ଷନରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଝା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ "ସାନ୍ସ ଆଲବେଲି" ଏବଂ "କୌନସି ଡୋର" ଭଳି ଗୀତରେ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ।

