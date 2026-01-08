Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରାୟତଃ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ହେପାଜତରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ, ଦୁଇ ଦେଶ 2008 କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯ

Indian Fisherman: ଦଣ୍ଡବିଧାନର ସମୟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ

Indian Fisherman: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରାୟତଃ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ହେପାଜତରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ, ଦୁଇ ଦେଶ 2008 କନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କଏଦୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ତାଲିକା ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ 199 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ 58 ଜଣ ସାଧାରଣ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି।

ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପୂରଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେଲରେ
ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପୂରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି।

ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, କୋଡିନାରର ଗୁଜୁରାଟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ବାଲୁଭାଇ ସୋଚା ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ବନ୍ଦୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି
୨୦୨୫ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତର ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ସିଧାସଳଖ କଏଦୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

