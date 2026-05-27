Flight price hike Alert: ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା! ବଢ଼ିବ ବିମାନ ଭଡ଼ା...

Flight price hike Alert: ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା! ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ୧୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 27, 2026, 01:26 PM IST

ଯଦି ଆପଣ ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟରେ ଘରୋଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଭାରତର ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି।
 
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଘରୋଇ କ୍ଷମତାକୁ ୧୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ, ବଜାରର ନେତା ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ୫% ରୁ ୭% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ହଠାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
 
ଉଡ଼ାଣ କମ୍ କରିବା ପଛରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବଜାର ଚାହିଦା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ:
 
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF): ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
 
ଲମ୍ବା ରୁଟ୍ ଏବଂ ଆକାଶ ସୀମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ: ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଇରାନ ଏୟାରସ୍ପେସକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 
 
ଯାତ୍ରା ଚାହିଦାରେ ଋତୁକାଳୀନ ହ୍ରାସ: ମେ ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଋତୁକାଳୀନ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
 
୯୦% ବଜାର ଅଂଶ, ଟିକେଟ୍ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ
ଏଭିଏସନ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଫାର୍ମ ସିରିୟମ୍ ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସର ଏହି ଧାରା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରୋଟି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୬% ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ବିମାନ ଉଡାଣ ୭.୫% ହ୍ରାସ କରିଛି, ଏବଂ ଏହାର ବଜେଟ୍ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ୧୭.୧% ହ୍ରାସ କରିଛି।
 
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବିମାନ ବଜାରର ପ୍ରାୟ ୯୦% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ଉଡାଣ ହ୍ରାସ କରୁଥିବାରୁ, ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ, ଆକାସା ଏୟାର ଭଳି ଛୋଟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି।
 
Priyambada Rana

