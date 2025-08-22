India-China Relation: ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚୀନରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଉପରେ ଚୀନର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇପାରନ୍ତି।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ମନୋଭାବ ଭାରତ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ ଆମେରିକାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:25 AM IST

Trending Photos

India-China Relation:  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇପାରନ୍ତି।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ମନୋଭାବ ଭାରତ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ ଆମେରିକାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଚୀନ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରେ। ନୀରବତା କେବଳ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଚୀନ ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡା ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚୀନ ବଜାରରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଭାରତ ଆସିଥିବା ଚୀନର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ଦୁଇଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏକତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ହେଉଛି ସମାନ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତର ବନ୍ଧୁତାରୁ ଏସିଆ ଲାଭବାନ ହୁଏ। ଆମେ ଏସିଆରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଯୁଗଳ ଇଞ୍ଜିନ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ର ଏକତାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପକୃତ ହୁଏ। ଏକ ସମାନ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ର ଦାୟିତ୍ୱ।

ଚୀନ ସହିତ ମଜବୁତ ହେବ ସମ୍ପର୍କ
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମୀୟ ପରି ଭେଟିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ରଣନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସନ୍ଦେହକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉଭୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଂଶୀଦାର। ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ।

ଜୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ସଘନ ବିକାଶ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟରେ, ଚୀନ୍-ଭାରତ ସହଯୋଗ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ। ଉଭୟ ଦେଶ ଜାତୀୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି।

