India-Bangladesh: ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଧମକ, ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ କଲେ ସରକାର

Indian High Commission: ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଏକ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:02 PM IST

Indian High Commission: ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଏକ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

ବୁଧବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା।

ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସମନ କରି ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା "ଉତ୍ତେଜକ ବୟାନ" ଉପରେ "ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା" ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ହସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କୁ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚାହୁଁଛି।

ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି, "ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ଜଣାଇଛି ଯେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବୟାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଗାମୀ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।"

ବାଂଲାଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) ନେତା ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଢାକା ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ "ବିଚ୍ଛିନ୍ନ" କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ।"

ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏହି ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଦେଶରୁ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ଆସିଛି ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରି ବାଂଲାଦେଶର ଅଂଶ କରାଯିବା ଉଚିତ।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ, ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ବାଂଲାଦେଶ ଏହା ବିଷୟରେ କିପରି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି?"

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ "ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ"। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାନସିକତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

Jagdish Barik

