IIM Raipur: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ବୈଠକ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର (ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁର), ଏନଆଇଟି ରାୟପୁର ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭିଲାଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଣରାଜ୍ୟର କନସୁଲ୍ (ରାଜନୈତିକ) ଶ୍ରୀ ଜେରୋମ୍ ୱଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ଏରିକା, କନସୁଲ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:14 AM IST

IIM Raipur: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର (ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁର), ଏନଆଇଟି ରାୟପୁର ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭିଲାଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଣରାଜ୍ୟର କନସୁଲ୍ (ରାଜନୈତିକ) ଶ୍ରୀ ଜେରୋମ୍ ୱଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ଏରିକା, କନସୁଲ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଭାରତ-ସିଙ୍ଗାପୁର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର 60ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁରର ଚାର୍ଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଶେର; ଆଇଆଇଟି ଭିଲାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ରାଜୀବ ପ୍ରକାଶ; ଏନଆଇଟି ରାୟପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏନ.ଭି. ରମଣା ରାଓ; ଜିଏମ୍-ସିଏସଟିଡିସି ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ଭାଟପାହାରି; ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁରର ପ୍ରଫେସର ସୁମିତ ଗୁପ୍ତା; ଏବଂ ଏନଆଇଟି ରାୟପୁରର ଡକ୍ଟର ଅନୁଜ ଶୁକ୍ଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆଲୋଚନାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ବିସ୍ତୃତ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗୁଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ, ଛାତ୍ର ବିନିମୟ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ-ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସହଯୋଗକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନୀତି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ସମସ୍ତ ନେତା ମିଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ନବସୃଜନ-ମୁଖୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଦକ୍ଷତା-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।

ବୈଠକଟି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ପରିବେଶରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ IIM ରାୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।

