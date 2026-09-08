ବଢିବ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶକ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଛାତିରେ ଛନକା !

Indian Army: ଭାରତୀୟ ସେନା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସୁଖୋଇ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର (ALH) କୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, ସେନା ରାଡାର, ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାଇନ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ରାସାୟନିକ, ଜୈବିକ, ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର (CBRN) ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ DAC ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।
ଏହି ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣାଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ X ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅନୁମୋଦିତ ବଜେଟର ପ୍ରାୟ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ଭାରତ ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ।"
ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର (ALH) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି, ଯାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ମିଶନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ALH ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର କିଣାଯିବ। ପଥୁରିଆ ପଥ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଗତିଶୀଳ ଯାନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CBRN ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଯାନ - ରାସାୟନିକ, ଜୈବିକ, ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବିପଦ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ - ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିଛାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଖଣି ସ୍ତର କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ମାଇନ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା 'ଟ୍ରଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସିଷ୍ଟମ୍' ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭାରୀ ସାମରିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସେନା 'ସର୍ବତ୍ର' ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରିଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବ।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ନୌସେନା ଜାହାଜର ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଣ୍ଟିତ ବଜେଟ୍ ଅଧୀନରେ, 'ଅରୁଧ୍ରା' ରାଡାରକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଆଧୁନିକ ରାଡାର ନୌସେନା ବିମାନ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୁଣା ଏୟାର ରୁଟ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରାଡାରକୁ ବଦଳାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଟରବାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ବାୟୁସେନା ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବ। ସୁଖୋଇ ଲଢ଼ୁଆ ଜେଟ୍, ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ପରିବହନ ବିମାନକୁ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଜ୍ୟାମର୍ ଏବଂ 'ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍' ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ।