Divorce settlement: ଛାଡପତ୍ର ମାମଲାରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମହିଳା

Divorce settlement: ବ୍ରିଟେନରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୨୩ ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ।
Trending Photos
Divorce settlement: କଥାରେ ଅଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଥାଏ । ସତକୁ ଯେତେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ । ବ୍ରିଟେନରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ କରିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଆଣିଥିଲା। ୨୩ ବର୍ଷର ଏକ କଠୋର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଶେଷରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳା ବର୍ଷା ଗୋହିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ଭଦ୍ରେଶ ଗୋହିଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ବର୍ଷା ଗୋହିଲ ଏବଂ ଭଦ୍ରେଶ ଗୋହିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଛାଡପତ୍ର ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର ଭଦ୍ରେଶଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩.୫ କୋଟି ଏବଂ ଏକ ପ୍ୟୁଜୋଟ୍ କାର ପାଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ବହୁ ଦିନ ଧରି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଭଦ୍ରେଶ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ । ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା।
କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ଭଦ୍ରେଶ ଗୋହିଲ ଏକ ବଡ଼ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଫସିଗଲେ। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଅଫଶୋର କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ - ପୂର୍ବତନ ନାଇଜେରିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେମ୍ସ ଇବୋରିଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ - ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ତଦନ୍ତ ପରେ, ଭଦ୍ରେଶଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି, ଠକେଇ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ୟୁକେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚାଇ ପ୍ରତାରଣାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋର୍ଟ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭଦ୍ରେଶ ଗୋହିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ହାଇକୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ୱିଲିୟମ୍ସ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ଭଦ୍ରେଶଙ୍କ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ବୈଧ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଂଶକୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ £୬.୬୬ ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ବୈଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରି, କୋର୍ଟ ସମଗ୍ର ରାଶି ବର୍ଷା ଗୋହିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟରେ, ବିଚାରପତି ଭଦ୍ରେଶ ଗୋହିଲଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସତ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଆପିଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ସମାପ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷା ଗୋହିଲଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲା।
Also Read- ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ! RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା
Also Read- Weekly lucky zodiac sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ