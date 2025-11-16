IRCTC New Rule: ଟ୍ରେନରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେଟକୁ ନେଇ କଣ ବଦଳିଲା ନିୟମ...

IRCTC New Rule: ଅଧା ଭଡ଼ା କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ "ନୋ ସିଟ୍/ନୋ ବର୍ଥ (NOSB) ବିକଳ୍ପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବୁକିଂ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ IRCTC ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
Trending Photos
IRCTC New Rule: ଟ୍ରେନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏବେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ, ଅଧା ଭଡ଼ା କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ "ନୋ ସିଟ୍/ନୋ ବର୍ଥ (NOSB) ବିକଳ୍ପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବୁକିଂ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ IRCTC ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ, ସିଟ୍ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଭଡ଼ା ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ - ନଚେତ୍, ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଶିଶୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ-ଭିତ୍ତିକ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯଦି ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
୫ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିୟମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ।
ଯଦି ଏହି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ପିଲାକୁ ପୃଥକ ବର୍ଥ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ (ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣ "ନୋ ସିଟ୍ /ନୋ ବର୍ଥ - NOSB" ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତି), ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଟିକେଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ପିଲା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଭଡା ନିୟମିତ ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ।
ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାର ସଠିକ୍ ବୟସ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟଥା ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସଠିକ୍ ବୟସ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲବଶତଃ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଭୁଲ ବୟସ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ପରେ ଅବୈଧ ହୋଇପାରେ।
Also Read: Delhi Air Pollution: ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢାଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉପଚାର
Also Read: Back Bone Cancer: ବାରମ୍ବାର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ