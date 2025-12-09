Advertisement
Indian Railways: AILRSA କହିଛି ଯେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟୁଟି ସୂଚୀ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:03 PM IST

Indian Railways: ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରି କ'ଣ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ମାଡ଼ି ଆସିବ ସଙ୍କଟ...ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍

Indian Railways: ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ପାଇଲଟ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ରିଫଣ୍ଡ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବରରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟେସନ୍ (FDTL) ଏବଂ ଫିଗିଙ୍ଗ୍ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (FRMS) ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଇଲଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ସାରଣୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏକକ ତଦାରଖ ସମଗ୍ର ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏବଂ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟାର ସୀମା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ଏକ ଜାତୀୟ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରେଳ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଦ୍ୟମାନ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରେଳ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରୋଷ୍ଟର୍ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ରେଳବାଇକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଯଦି ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ବିନା ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ପରିଣାମ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକୋ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (AILRSA) ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନମ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ୟୁନିଟ୍‌ ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ "ବ୍ଲାକ୍ ରୁଲ୍" ମାଧ୍ୟମରେ ଦମନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ନାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ।

ଏକ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ, AILRSA ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନ୍ତି, ଏପରିକି ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। AILRSA କହିଛି ଯେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟୁଟି ସୂଚୀ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥକ୍କାପଣ-ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅତୀତର ସୁରକ୍ଷା ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ।

୬ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ସୀମା
ସଂଘ ରେଳବାଇକୁ ଏକ FRMS-ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ-ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୈନିକ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ସୀମା, ଏକ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ରାମ ସୂଚୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟ ପରେ ୧୬ ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଦୈନିକ ବିଶ୍ରାମ ଅବଧି ସହିତ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ବିଶ୍ରାମ ଅବଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

