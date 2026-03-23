Indian Railways Food: ସେପଟେ ଅଶାନ୍ତି ବନ୍ଦ ନେଇ ଆମେରିକା ଦେଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍...ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳୱେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:20 PM IST

Indian Railways Food: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ରୋଷେଇ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ୧୫ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଓଭନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ରେ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କରାଯାଉଥିଲା, କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଗରମ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କ୍ଲଷ୍ଟର ରୋଷେଇ ଘରରୁ ମଗାଯାଉଥିଲା। 

ତଥାପି, ରେଳବାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଷେଇ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ (IRCTC) ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଅନ-ବୋର୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ  ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା। ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାରରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍‌ରେ ଚା, କଫି, ନାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜମା-ଭାତ ଭଳି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 

LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ବା କ୍ଲାଉଡ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ରେଳବାଇ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।

ଚେନ୍ନାଇ, ହାଓଡ଼ା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତେଜ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ରେଳବାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

Rashmita Sahoo

